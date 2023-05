La Juventus ne perde tre prima della fine della stagione: cosa sta succedendo

La Juventus rischia di perdere tre pedine prima della fine della stagione: ecco cosa sta succedendo

La Juventus ha avuto il merito, nonostante la stagione piuttosto negativa, di valorizzare diversi giovani della Next Gen che si sono guadagnati un ruolo importante in questa stagione.

Alcuni di loro sono diventati dei titolari della squadra di Massimiliano Allegri, uno su tutti Nicolò Fagioli che ha tolto il posto anche a giocatori del calibro di Leandro Paredes. L’allenatore bianconero li ha buttati dentro in un momento molto complicato per la squadra, sia in termini di risultati sul campo che di vicende extra-campo. Tra questi anche Fabio Miretti, Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea e Matias Soulé. Quest’ultimo ha giocato anche partite importanti, sia in campionato che in Europa, dimostrando di avere le qualità tecniche per potere vestire la maglia bianconera. Il suo lavoro è stato ripagato, in quanto ha ricevuto la chiamata dell’Argentina U20. Un traguardo incredibile per il classe 2003 di Mar del Plata che fin ora ha collezionato 19 presenze in stagione tra campionato e coppe, realizzando il suo primo gol in Serie A all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Soulé, però, potrebbe terminare la stagione in anticipo per disputare il Mondiale U20 con l’Albiceleste. Non è l’unico, però, in questa situazione.

Juventus, non solo Soulé: anche Iling-Junior e Miretti potrebbero terminare la stagione in anticipo

Non è solo Soulé a rischiare di terminare la stagione con la Juventus in anticipo. Altri due ragazzi della Next Gen sono in questa situazione.

Si tratta di Samuel Iling-Junior e Fabio Miretti che, come riportato da ‘TuttoSport’, potrebbero essere entrambi convocati per il Mondiale U20 con le rispettive nazionali. Iling con l’Inghilterra e Miretti con l’Italia. Tre perdite che sarebbero notevolmente significative per la Juventus, in un momento molto delicato della stagione in cui è ancora in corsa per due obiettivi. Il piazzamento tra le prime quattro da una parte e l’approdo in finale di Europa League dall’altro.