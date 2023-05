Boccone amarissimo per Allegri: “Esonero al 100%”

Boccone molto amaro per Massimiliano Allegri: arriva la sentenza sul futuro del tecnico della Juventus

La Juventus vuole a tutti i costi portare Cristiano Giuntoli a Torino per affidargli la gestione del prossimo calciomercato estivo.

Il direttore sportivo del Napoli non si è mai sbilanciato sul suo futuro ma, dopo la vittoria dello Scudetto, potrebbe seriamente valutare la possibilità di lasciare il club campano per accettare la sfida della Juventus. I bianconeri stanno valutando anche altre piste come Frederic Massara, attuale ds del Milan e Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Il nome di Giuntoli, però, rimane il più caldo in ottica Juve per la prossima stagione.

Juventus, con l’arrivo di Giuntoli va via Allegri: “Out al 100%”

L’allenatore bianconero ha un contratto fino al 2025 ma il suo futuro è in bilico dopo la stagione decisamente negativa alla guida della Juventus.

Il cammino in Europa League potrebbe ancora salvare l’annata, ma solo in caso di conquista del trofeo. Anche con la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, la qualificazione in Champions League non è più così in cassaforte. Le rivali, l’Inter su tutte, hanno ripreso terreno, sfruttando i passi falsi dei bianconeri e anche Allegri è sotto accusa. La sua panchina traballa da un po ma adesso le voci su un suo possibile addio si fanno più prepotenti. Allegri vorrebbe Frederic Massara come nuovo direttore sportivo, attuale ds del Milan. La società, però, sembra orientata principalmente su Cristiano Giuntoli, reduce dalla vittoria dello scudetto col Napoli che porta in buona parte la sua firma. Le sue intuizioni di mercato, una su tutte Kvaraskhelia, hanno reso il Napoli una squadra devastante in Europa e soprattutto in Italia. Adesso Giuntoli è probabilmente il ds più richiesto e desiderato in Serie A e la Juventus gli sta addosso in maniera concreta. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Juventino Semper’, insider della Juventus, con l’eventuale arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino, sicuramente andrebbe via Massimiliano Allegri.