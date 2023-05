Lascia la Juventus e vola in Prenier League: addio ‘ducale”

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: si muove qualcosa in uscita, ecco chi sta partendo. Nel suo futuro c’è la Premier League.

Svolta di mercato riguardo il futuro del calciatore che è pronto a salutare i bianconeri nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023 della Juventus. Ci sono delle novità riguardo la prossima destinazione del calciatore che non rientra più nei piani della società.

In attesa di capire come andrà a finire questa stagione, la Juventus è a lavoro anche per la prossima. Il direttore sportivo, che arriverà al posto di Cherubini, dovrà risolvere una serie di situazioni riguardo il mercato in uscita. Tra addii e rinnovi di contratto, il lavoro da farà sarà tanto. Ecco, intanto, l’annuncio riguardo il futuro del centrocampista della Juventus Rabiot. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023. Una delle questioni da risolvere, per il neo ds, futuro è proprio la situazione legata al contratto di Rabiot che nell’ultimo periodo è diventato uno dei titolarissimi della squadra bianconera.

Ultime notizie calciomercato Juventus: ecco chi prende Rabiot

Il contratto con la Juventus di Rabiot è in scadenza nel giugno 2023. Il centrocampista francese non ha ancora rinnovato.

Madame Veronique, madre e agente del ragazzo, è alla ricerca di una soluzione che possa accontentare suo figlio che chiede un ruolo di primo piano all’interno della rosa della Juventus. Oltre a ciò, la richiesta è anche un aumento dello stipendio. Le recenti prestazioni del calciatore hanno spinto anche altri club a prenderlo in considerazione per il futuro. Il rinnovo non è stato ancora definito anche perché ad oggi le sensazioni di Adrien non sono positive. L’acquisto di Pogba, così come l’esplosione di giovani come Miretti e Fagioli o Rovella (che tornerà in bianconero dopo il prestito di Monza), e le trattative per altri centrocampisti fanno credere a Rabiot che il suo ruolo alla Juventus non è così importante. I giocatori che arriveranno, e i giovani all’intero della rosa, toglieranno spazio e opportunità al francese che si sta guardando intorno in vista della prossima estate. Tra i club interessati al giocatore c’è sicuramente il Tottenham. Il club inglese è determinato a far giocare Rabiot a Londra la prossima stagione ed è disposto a offrire al 27enne un contratto fino al 2028, cioè fino a quando avrà 33 anni. Rabiot non ha ancora deciso dove vuole giocare la prossima stagione. Quello che sembra chiaro è che chi vuole prendere Rabiot dovrà mettere nel contratto un buon stipendio.