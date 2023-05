Reclamo respinto: penalizzazione lampo UFFICIALE, classifica choc

Respinto il reclamo e penalizzazione confermata: come cambia la classifica dopo l’annuncio ufficiale

Nelle ultime settimane la Giustizia sportiva ha avuto non poco lavoro, non solo in merito alla questione Juventus ma anche in relazione ad altri club italiani.

In Serie B sono arrivate delle nuove penalizzazioni per Reggina e Parma che hanno portato a un nuovo aggiornamento della classifica del campionato cadetto. Rimane aperta in Serie A la questione relativa alla Juventus che dovrebbe arrivare a un punto di svolta al termine di questa stagione. Tra qualche mese verrà decretata l’eventuale penalizzazione dei bianconeri. Anche la Uefa deciderà se ammettere il club alle coppe europee o meno. Una situazione da monitorare passo dopo passo e che potrebbe avere dei risvolti molto significativi. Intanto, a proposito di Giustizia sportiva, anche un club di Serie C è coinvolto in questioni extra-campo.

Respinto il reclamo del Monterosi: confermata la penalizzazione

Si tratta del Monterosi: la società era stata deferita per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022.

Il reclamo del club laziale, però, è stato respinto, come riportato dal comunicato della FIGC. “La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Monterosi Tuscia Fc (Girone C di Serie C), confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 29 marzo dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022″.