Calciomercato Juventus, Bremer pedina di scambio: ritorna l’ex delle mille polemiche

calciomercato Juventus, Bremer potrebbe anche salutare alla fine della stagione. La pedina di scambio è un ex che mai ha giocato un minuto in bianconero

Strappato all’Inter la scorsa estate, più che al Torino visto che Bremer era certo di cambiare aria, la sua avventura alla Juventus potrebbe finire presto. Molto prima di quanto si immaginasse.

Non per demeriti, mettiamolo in chiaro: in questa annata così difficile è stato uno di quelli che meno ha deluso le aspettative. Ma per via soprattutto di quello che potrebbe succedere fuori dal campo alla fine della fiera. Sappiamo bene che sulla Juventus pendono dei procedimenti che vanno oltre il campo che non si sa ancora, e purtroppo, dove potrebbero portare. Ed è per questo che qualcuno inizia a sondare il terreno. Non solo per Vlahovic, che sicuramente è uno dei più richiesti, ma anche per il difensore brasiliano qualche big della Premier League si potrebbe muovere.

Calciomercato Juventus, il Tottenham su Bremer: lo vogliono con lo scambio

E a quanto pare sul difensore brasiliano ci sarebbe il Tottenham, pronto a fare una rivoluzione, e voglioso soprattutto di tornare in Champions il prossimo anno. E Bremer sarebbe diventato un obiettivo degli Spurs che potrebbero mettere sul piatto per abbassare il prezzo del cartellino un ex della Juventus, che mai però ha messo piede in campo con la maglia bianconera.

Si parla infatti di Romero, con un passato soprattutto all’Atalanta, che adesso è a Londra e che potrebbe essere come detto inserito in questa operazione di mercato. Ovvio che, in questo momento, si tratta solamente di voci e non c’è nessuna trattativa in vera e proprio impostata, ma questa potrebbe diventare senza dubbio un’idea seria per il Tottenham. C’è da capire però se la Juventus vorrà cedere un giocatore che può ancora dare tanto e che è uno dei punti fermi della squadra di Allegri.