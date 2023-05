Calciomercato Juventus, colpo di scena Giuntoli: firma triennale

La stagione ancora non è finita ma per la Juventus è ovviamente già iniziata la fase di programmazione del futuro, seppur con tante incognite.

Al momento la squadra di Massimiliano Allegri si trova coinvolta nella lotta per accedere ad un piazzamento in Champions League. I bianconeri hanno di fronte una ampia concorrenza, non sarà facile spuntarla e molto dipenderà anche dalla partita odierna contro l’Atalanta.

Tutto questo al netto poi delle vicende extra campo che potrebbero portare a delle penalizzazioni. In ogni caso l’undici bianconero deve dare il massimo sul campo, senza fare tanti calcoli. Pensando inoltre che per arrivare in Champions c’è che la strada dell’Europa League: le semifinali contro il Siviglia sono ormai alle porte. Nel frattempo la società però ha iniziato a muoversi per il futuro, perché non solo la rosa andrà ritoccata ma ci sarà bisogno anche di nuove figure dirigenziali di grande livello.

Juventus, tutto su Giuntoli: prossimi giorni decisivi

Come è ormai chiaro da qualche tempo a questa parte, la priorità della Juventus è quella di riuscire a trovare un nuovo direttore sportivo. Che sappia ridisegnare una squadra vincente e capace di farsi largo in Italia e in Europa. Non è un mistero che l’obiettivo primario sia Cristiano Giuntoli, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli.

Come ha riportato Dazn, la società bianconera si sta muovendo forte sul suo obiettivo e nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un incontro tra lo stesso Giuntoli e il presidente De Laurentiis per capire le possibilità di una sua partenza. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto per il dirigente un contratto di tre anni, stesso discorso per il suo braccio destro Pompilio. Già nei prossimi giorni insomma si dovrebbe capire se l’affare decollerà o meno.