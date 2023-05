Calciomercato Juventus, affare bomba dal Bayern: 25 milioni

La Juventus tenta l’affare con il Bayern Monaco per il terzino: i bavaresi chiedono 25 milioni di euro

La Juventus vince una partita importante contro l’Atalanta a Bergamo e, di fatto, spazza via una concorrente diretta per l’Europa.

I bianconeri ritrovano le giocate di Vlahovic e si godono il primo gol di Iling-Junior. Adesso la Juventus si è presa il secondo posto, scavalcando anche la Lazio che ha perso un’altro scontro diretto, questa volta col Milan, a pochi giorni da ko con l’Inter. La Juventus vuole a tutti i costi consolidare il secondo posto, per programmare una sessione di calciomercato diversa. Certamente le questioni extra-campo avranno il loro peso sul progetto della Juventus in ottica mercato, ma intanto la società è a lavoro per trovare nuovi profili da regalare a Massimiliano Allegri. Non è un segreto che la Juve sia alla ricerca di un terzino. Alejandro Grimaldo rimane in cima alla lista, alla luce del suo contratto in scadenza a fine stagione col Benfica. C’è, però, un altro giocatore che stuzzica la Juventus e che milita nel Bayern Monaco.

Juventus, a caccia dell’affare col Bayern Monaco: occhi su Mazraoui

Il giocatore in questione è il terzino destro classe ’97 marocchino nato in Olanda, Noussair Mazraoui, attuale calciatore del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natala, Mazraoui è stato proposto a diversi club europei nelle ultime settimane, tra cui proprio la Juventus. Il terzino marocchino vuole più spazio e il Bayern Monaco non riesce a garantirglielo. Quest’anno ha collezionato solo 16 presenze in Bundesliga e 5 in Champions League. Il club bavarese può contare sul contratto del giocatore fino a giugno 2026 per chiedere una cifra considerevole per lasciarlo andare. Il Bayern lo valuta circa 20-25 milioni di euro, una cifra importante ma certamente alla portata della Juventus che potrebbe far fronte a diverse uscite che impreziosiranno le casse del club. Oltre al fatto che diversi big andranno via a parametro zero, alleggerendo comunque il monte ingaggi dei bianconeri. Mazraoui è un nome che stuzzica la dirigenza della Juve, reduce da un Mondiale in Qatar da grande protagonista con il Marocco che ha sfiorato la finale. Proprio durante la Coppa del Mondo, il terzino ex Ajax ha mostrato a tutti le sue qualità e la Juventus adesso lo sta monitorando con attenzione.