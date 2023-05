Mourinho ha detto sì: il domino delle panchine fa volare la Juve

Calciomercato Juventus, domino in panchina che, adesso, avrebbe già un verdetto: andiamo a scoprire in dettaglio.

In casa parigina si fa il punto sul futuro. Il club ai vertici della Ligue 1 vuole due profili in specifico. Si tratterebbe dell’attuale allenatore della Roma, José Mourinho e, come sappiamo, del mai frantumato rapporto con Zinedine Zidane.

Un bivio che, come si legge proprio da ‘RMC sport’ avrebbe già un verdetto con i due tecnici in pole per la nuova panchina dalla prossima stagione e in tal senso, la corte di Mourinho, potrebbe già essere contraccambiata.

Calciomercato Juventus, bivio tra Zidane e Mourinho: due profili per la panchina del PSG

Di conseguenza, come scritto nell’indiscrezione, qualora l’ex Real Madrid dovesse accettare la corte dei parigini a quel punto Mourinho diventerebbe la seconda scelta. Diciamo, quindi, che per il Psg in pole continua ad esserci, sempre, l’ex campione e tecnico dei Galacticos che dalla prossima stagione siederà su una panchina importante.

Come sappiamo, oltre al PSG, ci sarebbe anche la Juventus interessata a Zidane e lo stesso, qualora tornasse in Serie A, avrebbe sempre come priorità proprio la sua ex squadra con cui si è lanciato nel calcio mondiale diventando il fenomeno per cui, oggi, è ricordato. In sostanza, adesso, il bivio dovrà prendere un’unica direzione che vedrà il futuro assolutamente prossimo di Zidane, in estate il Psg proverà nuovamente un’accelerata e in base alla risposta ci sarà un verdetto. Mourinho sarebbe, infatti, la scelta alternativa in caso di rifiuto da parte del francese. Non ci resta che attendere.