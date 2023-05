Il Milan lo strappa alla Juventus: 15 milioni e doppio tradimento

Il Milan strappa il centravanti alla Juventus: assalto di Maldini e Massara all’ex Serie A

La Juventus è a caccia di nuovi rinforzi per la prossima stagione e la società sta già cercando di programmare il prossimo mercato estivo.

Uno dei ruoli dove certamente la Juventus dovrà intervenire è l’attacco. I bianconeri perderanno quasi sicuramente Angel Di Maria, in scadenza a fine stagione. L’argentino potrebbe tornare in patria per chiudere la carriera al Rosario Central. Anche Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino a fine stagione. L’attaccante serbo ha ripreso a segnare con continuità, confermando di avere qualità importanti e a fine stagione certamente le big torneranno all’assalto. La Juventus sta considerando il fatto che Vlahovic potrebbe andar via a giugno e per questo sta cercando un centravanti che possa prendere le redini dell’attacco. Uno dei nomi caldi rimane quello di Alvaro Morata che ha già vissuto due esperienze in bianconero ed è rimasto nel cuore di Massimiliano Allegri.

Juventus, il Milan si inserisce per Alvaro Morata: colpo dall’Atletico e ritorno in Serie A

Nonostante i 15 gol realizzati in stagione, Alvaro Morata rimane uno dei possibili sacrificati dell’Atletico Madrid.

Con il ‘Cholo’ Simeone non è mai scattata la scintilla, se pur quest’anno l’attaccante spagnolo abbia avuto molto spazio. L’idea del direttore sportivo Andrea Berta è quella di fare cassa e certamente con la cessione di Morata potrebbe arrivare un bel bottino per il club madrileno. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘elgoldigital.com’, Alvaro Morata lascerà l’Atletico a fine stagione, questa volta in maniera definitiva e una delle candidate al centravanti ex Chelsea e Real Madrid sarebbe il Milan. Stefano Pioli avrebbe chiesto alla società di puntare su Morata per la prossima stagione, considerando le condizioni ormai precarie di Ibrahimovic, l’età di Giroud e il rendimento piuttosto deludente di Origi. Il mercato del Milan dipenderà molto dall’esito del campionato e dal percorso in Champions League. Due fattori che potrebbero notevolmente cambiare gli scenari del club rossonero anche in ottica mercato. Frederic Massara e Paolo Maldini sono pronti a trattare con Andrea Berta che chiede circa 25 milioni per Morata.