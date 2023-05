Caso Vlahovic, l’ex arbitro bastona Gasperini: “Gravi le sue parole”

Caso Vlahovic, continuano a far discutere le parole del tecnico dell’Atalanta sui cori razzisti indirizzati all’attaccante bianconero.

Non accennano a placarsi le reazioni di sdegno per ciò che è avvenuto ieri pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo durante il match di campionato tra Atalanta e Juventus. L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è stato nuovamente oggetti di beceri cori di matrice razziale da parte di una nutrita fetta di tifosi della gradinata nord bergamasca.

L’arbitro Doveri si è visto costretto ad interrompere la partita per qualche minuto, quando ormai il match stava volgendo al termine. Ma nonostante i richiami dell’altoparlante il coro “sei uno zingaro” intonato da alcuni “supporters” – si fa per dire – nerazzurri ha continuato a risuonare. Non era la prima volta che quel settore beccava il calciatore serbo, già protagonista suo malgrado di un episodio del genere ai tempi della Fiorentina. Vlahovic si è poi “vendicato” qualche minuto dopo, segnando il gol del 2-0 che ha consentito alla Juventus di mettere le mani sui tre punti. L’ex viola ha dunque affrontato a muso duro la curva atalantina, portandosi l’indice sulle labbra e chiedendo “silenzio”.

Caso Vlahovic, Gavillucci: “Graziato come Lukaku”

Hanno fatto discutere le dichiarazioni a fine partita dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, il quale ha sostanzialmente negato che si sia trattato di cori razzisti.

Le parole del tecnico nerazzurro sono state stigmatizzate dall’ex arbitro Claudio Gavillucci, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “La cosa più grave sono le dichiarazioni di Gasperini – ha detto l’ex fischietto – Io sono un tifoso che ha frequentato la curva e non voglio fare di tutta l’erba un fascio. In curva ci sono tante persone educate. Tuttavia, ci sono tante persone ignoranti che si fanno tirare dal gruppo frasi non carine in quel frangente, ma non me lo aspetto da un allenatore che a gara terminata non condanni fermamente e non prenda le distanze da quello che è accaduto. Io ho vissuto in Inghilterra e l’approccio è differente a partire dalle istituzioni, sia politico sia federale. Sono loro che hanno il potere più forte”. Poi Gavillucci ha fatto il paragone con il caso Lukaku: “Sono curioso di capire come si comporterà la Federazione. In teoria qui si dovrebbe dare la grazia anche a Vlahovic”.