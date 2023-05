Juventus, l’annuncio anticipa il comunicato: “Si opera domani”

Ci stiamo ormai avvicinando alla conclusione della stagione con la Juventus che è in piena corsa su due importanti obiettivi.

La formazione di Allegri è chiamata a dare il massimo in queste ultime settimane. C’è tanta voglia di riuscire a chiudere nelle prime quattro posizioni, al netto di ogni possibile penalizzazione futura. Ma allo stesso tempo si vuole arrivare in fondo all’Europa League e conquistare questo trofeo che concede l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

La stagione della Juventus è stata molto tribolata anche sul piano degli infortuni. Pogba si sta affacciando in campo solamente nelle ultime settimane dopo un lungo stop, anche Chiesa è stato a lungo indisponibile e Allegri ha dovuto rinunciare in più occasioni a suoi titolari. E contro l’Inter ha perso un altro giocatore importante nella rosa come Mattia De Sciglio, jolly che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa.

Juventus, domani l’operazione di De Sciglio

L’agente di De Sciglio Giovanni Branchini ha parlato ai microfoni di “Tv Play” e ha fatto il punto della situazione sul suo assistito. Spiegando ovviamente che il difensore è molto deluso e amareggiato per aver chiuso anzitempo la sua stagione, per di più proprio nella fase cruciale. Sarebbe stato molto utile nel turn over, visti i tanti impegni ravvicinati del periodo.

Adesso De Sciglio deve pensare solamente a recuperare e a tornare in campo nel minor tempo possibile, anche se è chiaro che se ne parlerà ovviamente nella prossima stagione. Branchini ha rivelato che domani De Sciglio finirà sotto i ferri, sarà operato al ginocchio sottoponendosi all’intervento chirurgico resosi necessario dopo l’infortunio. Poi per lui inizierà una lunga riabilitazione.