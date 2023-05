Ufficiale, contro la Juventus non ci saranno. Lo hanno appena comunicato con una nota. Ecco il motivo ed ecco di chi parliamo

Siamo alle battute finali di questa stagione e la Juventus ha ancora molto da chiedere. Non solo la semifinale di Europa League contro il Siviglia nello spazio di una settimana, ma anche e soprattutto una qualificazione alla prossima Champions League per il prossimo anno.

In questo momento la squadra di Allegri è seconda in classifica. Ed è sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto alle altre. Ma i punti di distacco sono pochissimi quindi, ovviamente, ci sarà ancora molto da sudare per cercare di raggiungere quello che è l’obiettivo stagionale. E, in tutto questo, c’è anche uno scontro diretto alle porte, quello contro il Milan in programma allo Stadium il prossimo 28 maggio. Un big match che vedrà i tifosi rossoneri disertare la trasferta.

Ufficiale, i tifosi del Milan non ci saranno

Con una nota ufficiale infatti la Curva Sud del Milan, cuore del tifo della squadra di Pioli, ha sottolineato come non ci saranno nel prossimo big match. Il motivo è legato al prezzo del biglietto che la Juventus ha riservato al settore ospite.

“La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80euro) e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più uno spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite. La direzione intrapresa da molte società sui prezzi sta portando la gente – con le famiglie in primis – lontano dagli stadi”. Questo è quello che si legge nella nota della curva del Milan. Che quindi in un match forse decisivo per le sorti della stagione non ci sarà.