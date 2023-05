“Non sta bene di testa”: l’annuncio su Pogba che spaventa la Juventus

“Non sta bene di testa”, l’ex mediano ha parlato dei problemi che stanno condizionando la seconda avventura bianconera del “Polpo”.

Qualche movimento interessante, che in realtà aveva fatto vedere anche con il Lecce nel turno infrasettimanale. Un paio di tiri dalla distanza, quasi come a volere dire “io ci sono”.

Paul Pogba sta sfruttando lo spazio che gli sta concedendo Massimiliano Allegri per fare in modo che questa non sia una stagione da dimenticare completamente. Ieri il centrocampista francese ha giocato uno spezzone di gara a Bergamo contro l’Atalanta, entrato al posto di Fagioli al 20′ del secondo tempo. Gli infortuni che lo hanno tormentato praticamente da inizio stagione sembrano essere alle spalle ma il tecnico livornese preferisce utilizzarlo con il contagocce, per evitare possibili ricadute. Arrivato in pompa magna la scorsa estate dopo la fine del contratto con il Manchester United, Pogba non ha quasi mai giocato e le presenze, per ora, si contano sulle dita di una mano. Sia lui che i tifosi non sono soddisfatti di come sta procedendo la sua seconda avventura in bianconero.

“Non sta bene di testa”, Makelele: “Ha bisogno di aiuto”

L’aria di Torino, tornata a respirare a distanza di sei anni dalla sua partenza per l’Inghilterra in teoria avrebbe dovuto giovargli. Ed invece, una volta rimesso piede in Italia, ha subito dovuto fare i conti la sfortuna.

Pogba, infatti, si è infortunato al menisco durante la tournée negli Stati Uniti, un problema non di poco conto che gli ha impedito pure di giocare i campionati del mondo in Qatar con la Francia. Oltre agli infortuni, tuttavia, alla base del suo malessere ci sarebbero anche altri motivi. Ne ha parlato oggi il suo connazionale Claude Makelele, ex mediano di Chelsea e Real Madrid, invitato ai Laureus Sport Awards di Parigi. “Non puoi fare bene in campo se non sei libero di testa – ha detto – Questo vale per qualsiasi calciatore. Per riuscire a dare il 100% alla propria squadra deve essere tutto in ordine. Il calcio è uno sport in cui per performare devi stare bene con il corpo, con il modo di essere, con la testa, con il vivere e con i tuoi compagni. In caso contrario la qualità delle tue prestazioni non potrà mai essere davvero alta. Ha la necessità di un anno fatto bene, concentrato, con il sorriso che aveva quando giocava alla Juve e per la nazionale. E’ un giocatore impressionante e la sua qualità non si discute, ma ha bisogno di aiuto“.