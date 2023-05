Via Vlahovic, alla Juventus arriva un nuovo bomber: scambio stellare

Alla Juventus non è stata una stagione facile per Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha deluso tanti tifosi, ecco perché adesso il club sta pensando di cederlo.

In campionato è tornato al gol dopo tanto tempo, adesso la Juventus si augura che questo finale di stagione possa essere segnato proprio da Dusan Vlahovic. Intanto, c’è una parte della dirigenza che spinge per l’addio dell’attaccante. Le offerte non manca e la sua super valutazione non è un problema per alcune big che sono pronte a mettere sul piatto giocatori più soldi.

Novità di calciomercato riguardo la Juventus che sta lavorando già alla prossima stagione. L’obiettivo della nuova dirigenza è quello di migliorare il rendimento e il valore della rosa. Intanto, il club si è già mosso con l’ingaggio di un direttore sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni, a ricoprire questo ruolo sarà Cristiano Giuntoli che lascerà Napoli a fine stagione. Il ds ritiene conclusa la sua esperienza in azzurro, dopo la vittoria dello Scudetto. Il dirigente, una volta che sarà ufficializzato, dovrà risolvere subito delle delicate questioni che riguardano il calciomercato in uscita con il possibile addio dalla Juventus di Vlahovic. Ecco le ultimissime notizie su questa trattativa: c’è l’ipotesi di scambio, cosa sta succedendo.

Ultime notizie calciomercato Juventus: scambio per Vlahovic

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, a sorpresa l’Atletico Madrid è pronto a farsi sotto per prendere dalla Juventus Vlahovic nel prossimo calciomercato estivo 2023. Ecco la pedina offerta ai bianconeri.

Vlahovic continua ad essere uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo e l’Atletico Madrid l’ha aggiunto nella lista degli obiettivi per rafforzare l’attacco per la prossima stagione. L’Atletico ha una carta vincente per convincere la Juventus a chiudere l’affare, ovvero Alvaro Morata. Il calciatore non rientra nei piani della società spagnola e può aprirsi nuovamente la pista Juventus per lui. Nel prossimo calciomercato non è da escludere un doppio colpo con Vlahovic all’Atletico e Morata alla Juve. Ad oggi, infatti, lo spagnolo vuole tornare solo in bianconero. Ha chiuso per altre possibili destinazioni. Ecco perché Simeone potrebbe tentare l’assalto al bomber serbo proprio grazie a Morata. Lo spagnolo può essere la contropartita giusta da offrire alla Juventus e per portare all’Atletico Madrid Vlahovic nel prossimo calciomercato. Tutte valutazioni, queste, che saranno decise nei prossimi questi quando finirà la stagione. Intanto, il prossimo ds della Juventus dovrà sin da subito gestire una situazione assai complessa e complicata che riguarda proprio il futuro di Vlahovic che è tentato da varie offerte provenienti dall’estero tra cui anche quella dell’Atletico Madrid.