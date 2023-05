Richiesta inderogabile: scaricato da Guardiola, svolta Juventus

Guardiola lo scarica: richiesta inderogabile da parte del big che chiede la cessione e la Juventus prova ad approfittarne

La Juventus sta studiando le strategie per la prossima stagione e potrebbe tentare l’assalto a un difensore della Premier League.

Pep Guardiola, di fatto, ha scaricato uno dei suoi difensori e a giugno potrebbe arrivare un’offerta concreta da parte dei bianconeri. Il Manchester City quasi sicuramente in estate saluterà Aymeric Laporte. Il difensore spagnolo classe ’94 sta vivendo una stagione complicata, con un minutaggio decisamente ridotto rispetto al passato. Guardiola non lo considera più un elemento centrale all’interno del suo scacchiere e lo ha dimostrato nelle partite importanti, dove gli ha preferito giocatori come Aké e Akanji. Laporte è ormai pronto a lasciare Manchester e per questo motivo la Juventus potrebbe approfittarne, sfruttando la voglia del giocatore di tornare a essere protagonista.

Juventus, Guardiola scarica Laporte: il difensore chiede la cessione

Con gli inserimenti di Aké e Akanji e la presenza assidua di Ruben Dias e Stones al centro della difesa, lo spazio per Laporta è radicalmente diminuito.

Come riportato da ‘Football Insider’, il difensore spagnolo avrebbe comunicato al suo entourage di trovargli un nuovo club per la prossima stagione, nonostante il contratto che lo lega ai citizens fino al 2025. Il Manchester City preferirebbe venderlo all’estero, piuttosto che in Premier League a una diretta concorrente e questo potrebbe favorire l’inserimento della Juventus. Sono appena 9 le presenze di Laporte in Premier, 20 totali se si considerano tutte le competizioni. Meno minuti di tutti gli altri compagni di reparto. Il City aveva investito 65 milioni di euro per prelevarlo dall’Athletic Bilbao nel 2018 ma adesso non è più un protagonista della squadra di Guardiola. Il valore del difensore rimane indiscutibile e per questo la ‘Vecchia Signora’ fiuta l’affare. La valutazione di Laporte è inevitabilmente calata, anche per una questione di età anagrafica. Adesso il Manchester City potrebbe lasciarlo andare per circa 30 milioni di euro. Una cifra importante ma certamente abbordabile per quello che è il valore assoluto del giocatore. La Juventus sta sondando il terreno per tentare un possibile assalto allo spagnolo.