Calciomercato Juventus, bomba ufficiale Milinkovic Savic: “È una vergogna”

Calciomercato Juventus, parla direttamente l’agente del giocatore che dà importanti novità sul futuro: i dettagli.

Sergej Milinkovic Savic continua ad essere un obiettivo concreto della Juventus per la prossima stagione. Come sappiamo, il giocatore potrebbe lasciare Roma a fine stagione e a tal proposito ha parlato, direttamente, l’agente del giocatore Kezman.

Come si evince, infatti, dalle ultime indiscrezioni provenienti da il ‘Corriere dello Sport’, nel futuro di Milinkovic Savic potrebbe esserci una svolta già nel futuro, ormai, quasi presente visto a che a fine stagione si deciderà – definitivamente – il destino del centrocampista.

Milinkovic Savic, parla l’agente del giocatore: “A fine stagione avremo tempo di parlarne”

L’agente di Sergej ha parlato direttamente ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’ entrando ‘a gamba tesa’ su chi sta, ingiustamente, criticando il giocatore. Queste, di seguito, le parole rilasciate proprio da Kezman: “Chi discute Sergej è nemico della Lazio. È una vergogna, si prova a creare problemi dentro il gruppo per indebolire squadra. Non è al top, ma lavora per portare Lazio in Champions”.

E poi, il punto sul futuro: “A fine stagione avremo tempo di parlarne”. La Juventus rimane il top club interessato al giocatore ma molto potrebbe dipendere anche dalle faccende extra campo e le possibili penalizzazioni, certamente, in caso di mancata qualificazione europea, il tutto, potrebbe complicarsi. Non rimane che attendere un verdetto definitivo su entrambi i fronti ma, certamente, nella prossima stagione Sergej non è mai stato così vicino all’ipotesi dell’addio da Roma.