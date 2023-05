Patteggiamento e maxi multa: la Juventus evita la mazzata UEFA

Ipotesi patteggiamento con maxi multa per la Juventus, andiamo a scoprire tutti i dettagli del caso che riguarda i bianconeri.

Dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, si parla della questione relativa ai bianconeri. Secondo l’ultima indiscrezione, infatti, ci sarebbe una nuova ipotesi patteggiamento.

Come riportato da ‘Giovanni Capuano’, che riprende il titolo de ‘La Gazzetta dello Sport’ di stamane, tra le novità relative alla questione: “Se la Juventus lo chiederà si può chiudere il secondo filone con un patteggiamento così da contenere entro questa stagione gli effetti delle vicende processuali. La via d’uscita potrebbe essere la penalizzazione per le plusvalenze e una maxi multa sugli stipendi. E la Uefa resta ferma“.

Juventus, ipotesi patteggiamento con penalizzazione e maxi multa

La nuova situazione potrebbe, quindi, riscrivere la classifica e in un certo senso, qualora, infatti, i bianconeri dovesse accettare la nuova ipotesi di patteggiamento per i filoni stipendi. In questa eventualità, come si legge proprio dal quotidiano nazionale ‘La Gazzetta dello Sport’, la Uefa non dovrebbe intervenire.

Questa, quindi, l’eventualità qualora venisse accettata dai bianconeri. In un certo senso, dunque, se la Juventus accettasse la maxi multa con patteggiamento potrebbe scampare l’intervento diretto da Nyon, come scrivono proprio sul quotidiano in questione. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto la squadra rimane concentrata sul campo in attesa di disputare la partita cruciale questo giovedì in Europa League: andata delle semifinali di Europa League.