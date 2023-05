Bianconero KO: UFFICIALE, rottura del crociato

La serie A si sta avviando alla sua conclusione con ancora tanti verdetti da emettere, anche se quello più importante è già arrivato.

Il Napoli ha vinto con pieno merito lo scudetto, visto che la formazione di Spalletti è riuscita ad essere al comando praticamente dall’inizio alla fine. Ora bisogna assegnare i piazzamenti Champions League con una volata che vede coinvolte tante squadre, Juventus compresa.

Il vero problema per i bianconeri di Allegri è la penalizzazione che potrebbe arrivare per il “caso plusvalenze” e che potrebbe nuovamente far scivolare indietro la Juve. Se ne capirà di più nelle prossime settimane, nel frattempo bisogna dare il massimo sul campo per non avere poi alcun tipo di rimpianto. Anche in Europa League, dove il sogno di conquistare la finale non è lontano, anche se sulla strada di Vlahovic e compagni c’è il fortissimo Siviglia.

Infortunio serio per il difensore bianconero dell’Udinese Ehizibue

Allegri per questo finale di stagione ha ritrovato due calciatori chiave della sua rosa come Pogba e Chiesa, che in questa stagione sono stati condizionati dagli infortuni. Infortuni che hanno un po’ coinvolto tutte le squadre di serie A, chi più chi meno. Dopo l’infortunio occorso a Palomino dell’Atalanta ora un altro calciatore rischia un lungo stop.

“Udinese Calcio comunica che Kingsley Ehizibue é stato operato quest’oggi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, effettuato dal Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito” è la nota che si legge sul sito internet della formazione friulana. Che dunque dovrà fare a meno del suo giocatore per questo finale di stagione e probabilmente anche per l’inizio della prossima.