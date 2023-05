Calciomercato Juventus, vitamina K per Giuntoli: colpaccio nerazzurro

In caso di arrivo del nuovo direttore sportivo, ci sarebbe già il primissimo nome sul mercato: si tratta di un grande ritorno.

Giuntoli è un nome molto caldo nei radar bianconeri. Il direttore sportivo del Napoli a fine stagione si libera dopo la sua avventura da assoluto protagonista proprio con il club partenopeo e potrebbe diventare un nuovo dirigente della Juventus.

Il direttore sportivo, secondo le ultime novità, avrebbe già un nome ‘particolare’ in caso di arrivo in bianconero: si tratterebbe di un suo pallino, che già dai tempi del Napoli osservavo con molto interesse, si tratta di Koopmeiners dell’Atalanta, centrocampista con phisique du role da futuro top player.

Giuntoli punta su Koopmeiners: primo acquisto bianconero ma c’è anche Kulusevski

Come, infatti, scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, in caso di arrivo di Giuntoli a Torino, il primo nome sul taccuino del ‘nuovo’ direttore sportivo sarebbe proprio quello del centrocampista dell’Atalanta. Il centrocampista sarebbe già pronto per il salto di qualità in una grande squadra e sarebbe, dunque, nome gradito dal, possibile, nuovo direttore sportivo.

Ma, si legge sempre dal quotidiano nazionale, oltre al possibile ingaggio del centorcampista dell’Atalanta, potrebbe verificarsi anche un ritorno. Infatti, da Londra, non sarebbero arrivate le condizioni per il riscatto obbligatorio da parte del Tottenham nei confronti di Kulusevski. Enfant prodige arrivato in bianconero e comprato dal Parma da Paratici, lo svedese non ha saputo confermarsi in bianconero nonostante buone prestazioni da protagonista nella stagione con Pirlo, adesso, dal Tottenham potrebbe – clamorosamente – tornare a Torino vista l’attuale situazione del club inglese che potrebbe non raggiungere la qualificazione Champions.