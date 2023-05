Quadriennale per Milinkovic Savic: la Juventus lo prende con 20 milioni

Calciomercato Juventus, adesso c’è già la possibile trattativa per portare Sergej Milinkovic Savic a Torino: i dettagli.

La Juventus ha come primo obiettivo sempre il rinforzamento del centrocampo. Come si legge, infatti, da ‘Il Messaggero’, ci sarebbe già anche la possibile strategia per portare il sergente a Torino. Il top player della Lazio a fine stagione potrebbe già cambiare squadra.

Sergej Milinkovic-Savic arriverebbe a Torino con un quadriennale. Così, infatti, sottolineano dall’indiscrezione. Il centrocampista serbo è un osservato speciale da diverso tempo e, come ha già fatto sapere alla Lazio, potrebbe lasciare Roma proprio al termine della stagione in corso.

Calciomercato Juventus, Sergej arriva con un quadriennale: 5 milioni a stagione

Ci sarebbero anche già i costi dell’ingaggio proprio per l’arrivo di Sergej. Per il top player in mediana la Juventus, come sottolinea l’indiscrezione, offrirebbe un contratto da 5 milioni per, dunque, quattro anni di contratto.

Offerta che dovrebbe accontentare entrambe le parti, compresa la Lazio che a fine stagione potrebbe già salutare il suo top player. Un acquisto che per la Juventus ma soprattutto per Allegri potrebbe valere molto, anche e soprattutto in ottica futura vista la qualità del giocatore in questione ma soprattutto data, anche, l’indubbia volontà dei bianconeri di rinforzare il reparto soprattutto se Rabiot, come sembra, dovesse salutare i bianconeri lasciando Torino a parametro zero. Un colpo che sicuramente darebbe fiducia all’ambiente e che convincerebbe anche i tifosi. Se la Juventus non dovesse giocare l’Europa, data l’imminente sentenza, a quel punto, ci sarebbe la massima concentrazione sul campionato. Laddove, appunto, i bianconeri proveranno nuovamente a vincerlo.