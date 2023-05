Lo prendono assieme a Vlahovic: doppio addio Juventus

La Juventus potrebbe perdere di vista uno dei suoi sogni: assalto concreto dalla Premier League per lo spagnolo del Real

La Juventus non molla la suggestione Marco Asensio. L’attaccante spagnolo è in una situazione ormai quasi paradossale col Real Madrid, in quella che è diventata una vera e propria telenovela.

L’ex Espanyol è in scadenza a giugno 2023 con il Real e il rinnovo non è ancora arrivato. Il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo e sembra ormai destinato a lasciare il club madrileno, nonostante una stagione che, pur non da protagonista, attualmente lo vede a quota 11 gol, conditi da 7 assist tra campionato e Champions League. Carlo Ancelotti ha sottolineato più volte che per lui Asensio non è più un giocatore centrale nel suo scacchiere tattico. L’allenatore dei blancos gli ha preferito Rodrygo Goes che ormai è diventato il titolare assoluto nel tridente completato da Vinicius Jr e Benzema. La Juventus segue Asensio ormai da diversi mesi e spera di portare a termine il super colpo a zero. La suggestione dei bianconeri, però, potrebbe essere spenta dall’inserimento di un club di Premier League.

Juventus, l’Aston Villa si inserisce per Marco Asensio

Il club in questione è l’Aston Villa che da quando è arrivato Unai Emery sulla panchina ha alzato notevolmente le sue ambizioni, sia per questa stagione che in vista della prossima.

L’Aston Villa è molto ambizioso e ha voglia di lottare per le zone alte della Premier League, come dimostra l’arrivo ormai alle porte di Mateu Alemany che avrà l’obiettivo di ingaggiare almeno 3 giocatori che possano alzare il livello della squadra. Uno dei possibili profili in arrivo è proprio Marco Asensio, come sottolineato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’. L’Aston Villa ha voglia di arrivare in alto e anche possibilità economiche importanti, oltre che un progetto solido destinato a crescere. Tutti fattori che potrebbero convincere Asensio ad accettare il trasferimento in Inghilterra. La priorità dell’attaccante spagnolo rimane quella di rinnovare col Real Madrid ma il suo agente, Jorge Mendes, non scenderà a compromessi e accetterà il rinnovo del suo assistito solo a determinate condizioni. L’Aston Villa sta vigile, nella speranza che arrivi il divorzio tra Asensio e i blancos. La Juventus, al momento, sembra definitivamente tagliata fuori dalla corsa al classe ’96.

Ricordiamo che all’Aston Villa nelle ultime settimane era stato accostato con una certa insistenza anche il profilo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, del resto, continua a far gola a diversi club in Premier League e potrebbe rappresentare un’occasione golosa per le diverse compagini che sono alla ricerca di un innesto con il quale puntellare il proprio reparto offensivo.