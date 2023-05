“Troppe sentenze anticipate”: Calvo detta la linea Juve e ‘suggerisce’ il DS

Oggi c’è un appuntamento molto importante per la Juventus, attesa dalla semifinale d’andata che i bianconeri giocheranno contro il Siviglia.

Un avversario molto duro da superare, considerato il dna vincente che gli spagnoli hanno in questa competizione. Alzare al cielo questo trofeo rappresenta uno stimolo importante. Vorrebbe dire regalare una grande soddisfazione alla propria tifoseria e allo stesso tempo aprirsi uno spiraglio verso la prossima Champions League.

Un obiettivo che per la Juventus è diventato davvero molto complicato da raggiungere attraverso il campionato. Non solo per la folta concorrenza di squadre che ambisce allo stesso traguardo, ma anche per via della possibile penalizzazione che potrebbe nuovamente arrivare per il “caso plusvalenze”. Le prossime settimane saranno caldissime sotto questo punto di vista, con i ragazzi di Allegri che dovranno concentrarsi esclusivamente sulle vicende di campo senza farsi distrarre troppo dalle altre vicende. Solo così non si avranno rimpianti alla fine della stagione.

Juventus, le parole di Calvo sul futuro del club

E’ quello che di fatto ci ha tenuto a ribadire anche il Chief Football Officer Francesco Calvo, che è stato intervistato da Sky giusto qualche minuto prima del fischio d’inizio. “Il club è concentrato sulla gara di stasera, anche se la vigilia è stata ricca di dinamiche extra campo. La partita è la cosa più importante” ha spiegato.

Continuando anche dicendo che “Fuori dal campo ci penseranno gli avvocati a ribadire le nostre ragioni. Sui giornali abbiamo letto troppe sentenze anticipate” sono le parole di Calvo. Che ha parlato anche della programmazione futura della Juventus: “Pensiamo al finale della stagione, saranno tre settimane lunghe. E’ questa la priorità, non pensiamo al nuovo ds. Stiamo programmando il futuro con Allegri e Cherubini”. Si aspetta ovviamente la decisione sul “caso plusvalenze”, in arrivo il 22 maggio: “Tutto dipenderà dall’esito, vdiamo se saranno accolte le nostre ragioni”