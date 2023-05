Formazioni ufficiali Juventus-Siviglia: la novità è in difesa

Formazioni ufficiali Lazio-Juventus, i bianconeri scenderanno in campo così contro il Siviglia nell’andata della semifinale di Europa League.

Il “re dell’Europa League” è l’ultimo ostacolo tra la Juventus e la finalissima di Budapest. Se l’obiettivo è non mancare l’appuntamento in programma il prossimo 31 maggio in terra magiara, i bianconeri dovranno liquidare la pratica Siviglia. Un club che, nonostante una stagione a dir poco tumultuosa, è riuscito ad arrivare tra le prime quattro in una competizione con cui ha da sempre un feeling speciale. Sono ben sei le Europa League che campeggiano nella bacheca degli andalusi, l’ultima vinta nel 2020 in finale contro l’Inter.

Per la squadra di Massimiliano Allegri, che tra meno di un’ora scenderà in campo all’Allianz Stadium per la gara d’andata, sollevare questa coppa sarebbe fondamentale. Soprattutto alla luce delle notizie degli ultimi giorni: il prossimo 22 maggio, infatti, alla Juventus verrà verosimilmente inflitta una nuova penalizzazione, che potrebbe estrometterla per la seconda volta nel giro di pochi mesi dalle prime quattro del campionato. Motivo per cui i bianconeri dovranno cercare di conquistare un pass per la Champions League attraverso questa manifestazione, che oltre al trofeo in sé garantisce l’accesso dalla porta principale alla competizione internazionale più importante. La Juve parte favorita ma dovrà fare attenzione a non sottovalutare il Siviglia, che nei quarti di finale contro ogni pronostico si è presa lo scalpo del Manchester United, fermato 2-2 all’andata e travolto 3-0 al ritorno. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Juventus-Siviglia, Bremer non ce la fa: al suo posto Bonucci

La Juventus scenderà in campo con l’ormai rodato 3-5-1-1, in cui l’unica grande novità è in difesa. Bremer è stato costretto a dare forfait per un problema muscolare e sarà sostituito da capitan Bonucci. In attacco toccherà dunque a Di Maria supportare Vlahovic, rivitalizzato dai due gol contro Lecce e Atalanta. A centrocampo, invece, Miretti e Rabiot affiancheranno Locatelli. Sulle corsie esterne Cuadrado e Kostic.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.