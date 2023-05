Juventus, tifosi scatenati all’Allianz Stadium: i cori contro Adani

Insulti nei confronti di Lele Adani da parte dei tifosi bianconeri all’Allianz Stadium: cori prima di Juventus-Siviglia

La Juventus è già sotto nella semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia. Il club andaluso sblocca la gara al 26′ con En-Nesyri che sfrutta perfettamente un contropiede.

Problemi anche per Danilo che rimane in campo dolorante. Intanto, però, una delle notizie è la presenza di Lele Adani all’Allianz Stadium come opinionista per la Rai. L’ex difensore è ormai celebre per le sue polemiche esplicite nei confronti di Massimiliano Allegri, non solo sui social ma soprattutto alla ‘Bobo TV’. La curva sud bianconera ha accolto Adani in maniera poco cordiale, per usare un eufemismo, lasciandosi andare a offese nei confronti del giornalista.

Juventus, insulti per Adani all’Allianz Stadium e sui social

I tifosi si sono scatenati nei confronti di Lele Adani, non solo allo stadio ma anche sui social. Ecco alcuni tweet nei confronti dell’opinionista della Rai.

#Adani perdonali se hanno usato l’aggettivo UOMO sappiamo tutti che sei solo una 💩 pic.twitter.com/YV7pS0HkKl — Amaro 🤍🖤 (@Amaro37396696) May 11, 2023

Cori entusiastici allo stadio dedicati a Lele Adani — Andreas Automatikos (Dosimetrikos Santhionatorios) (@automatikos) May 11, 2023