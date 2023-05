Mourinho-Juventus, tra i due litiganti il terzo gode: quadriennale ‘Real’

Mourinho-Juventus, tra i due litiganti gode la squadra spagnola. Pronto un contratto di quattro anni per il colpo a parametro zero

Due giorni fa, per la prima volta, ha parlato ai canali ufficiali del club soprattutto cercando di fare chiarezza sul proprio futuro. Beh, tanta non è che ne abbia fatta, soprattutto per un motivo: ha detto che in questo momento la cosa importante è quella di vincere il campionato con il Benfica e non il prolungamento del suo accordo in scadenza.

Di certo, arrivati a questo punto e senza nessuna stretta di mano, immaginare che Grimaldo possa giocare anche la prossima stagione con la maglia dei lusitani appare difficile, se non impossibile. E, come sappiamo, la Juventus soprattutto per quello stato di svincolato, ci ha messo gli occhi addosso da un poco di tempo. Così come lo ha fatto la Roma di Mourinho, che è alla ricerca di un esterno mancino che possa andare a prendere il posto di Spinazzola. Vabbè, questi sono altri discorsi: la notizia, riportata da As, parla di un’offerta arrivata all’entourage del giocatore spagnolo da parte della Real Sociedad. Un’offerta contrattuale di quattro anni che sembrerebbe piaccia al giocatore.

Mourinho-Juventus, su Grimaldo affondo Sociedad

Un affondo vero e proprio che forse potrebbe andare a segno. Il quotidiano spagnolo spiega, inoltre, che da un poco di tempo la squadra guidata da Alguacil, che sta disputando una grande stagione in Liga, sta cercando di chiudere l’operazione. Al momento non c’è riuscita, ma a quanto pare ci sono ottime possibilità che la stessa ce la possa fare.

Grimaldo, 27 anni, è un elemento che in questa annata con la maglia della squadra di Schmidt è praticamente esploso. Un rendimento costante che lo ha messo al centro delle attenzioni di molti club, tra i quali i bianconeri che lo hanno incrociato nella prima parte di questa Champions League. Insomma, un colpo importante a parametro zero. Che però, al posto di avvicinarsi, si allontana.