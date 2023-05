Perfect Grim: addio Barcellona, la Juventus è pronta a volare

Perfect Grim, i blaugrana hanno le idee chiare su un eventuale ritorno del giocatore: ecco la preferenza del tecnico Xavi.

La stagione è ormai agli sgoccioli. E va da sé che il calciomercato inizi a diventare un tema sempre più caldo. Per tante squadre è già così ma non per la Juventus, alle prese con le ben note vicissitudini extra-calcistiche che non gli consentono di programmare con serenità.

Molto dipenderà da chi sarà il nuovo direttore sportivo della Signora – si parla di Cristiano Giuntoli, oggi al Napoli – ma anche dalla qualificazione alla prossima Champions League, che resta in bilico, soprattutto se dovesse arrivare, com’è probabile, un’altra penalizzazione per il caso plusvalenze. Senza gli introiti garantiti dalla coppa dalle grandi orecchie, infatti, per i dirigenti bianconeri il lavoro diventa decisamente più arduo. Diversi obiettivi, a quel punto, gli sarebbero preclusi ed il club potrebbe anche essere costretto a cedere qualche pezzo pregiato. Ecco perché è fondamentale andare avanti in Europa League, competizione che in caso di vittoria mette in palio anche un pass per la Champions. Ieri sera gli uomini di Massimiliano Allegri non sono andati al di là di un pareggio con il Siviglia nella semifinale d’andata giocata all’Allianz Stadium. E adesso sono obbligati a vincere in Spagna, dove gli andalusi sono imbattuti dagli spareggi in poi.

Perfect Grim, il Barcellona abbandona la pista Grimaldo

Se la Juventus riuscisse a centrare l’obiettivo Champions, uno dei primi giocatori che potrebbe sbarcare a Torino è Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica.

I bianconeri seguono ormai da mesi il laterale cresciuto nella “cantera” del Barcellona, che quest’anno ha fatto il salto di qualità con la squadra di Schmidt, arrivata per la seconda stagione consecutiva tra le prime otto d’Europa. Grimaldo tra poche settimane andrà in scadenza di contratto ma non ha ancora rinnovato con le Aquile. Nei giorni scorsi si era parlato di un riavvicinamento del suo club d’origine, il Barcellona, ma a quanto pare, come riporta il noto quotidiano catalano Sport, in quel ruolo Xavi ha intenzione di puntare su un altro Alejandro, Baldé, decidendo di mollare definitivamente la pista Grimaldo.