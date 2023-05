“Allegri out, Zidane in”: il nuovo allenatore della Juve lo ‘stroncano’ gli steward

Calciomercato Juventus, dagli spalti alcuni tifosi hanno contestato il tecnico bianconero e vorrebbero solo un sostituto possibile.

Ieri sera nella partita di Europa League, semifinale di andata in casa bianconera, alcuni tifosi hanno contestato animatamente mister Allegri, con tanto di intervento degli steward ‘a calmare le acque’. La redazione di Juvelive.it era presente in curva ed ha assistito a questo animato battibecco.

Una partita, certamente, non al massimo della qualità. Ieri sera i bianconeri non sono riusciti ad incidere contro un Siviglia attento ma, certamente, abbordabile. I tifosi si sono, decisamente, animati sugli spalti.

I tifosi invocano Zidane dalla curva: “Lo vogliamo subito”

Allegri, nonostante una partita non bella tatticamente, è riuscito, comunque, a strappare un pareggio nel finale di partita, con un gol di Gatti al 97′ minuto di recupero. Ora la qualificazione verrà decisa al ritorno, laddove ad aspettare i bianconeri ci sarà un Siviglia certamente agguerrito per un pareggio ottenuto, proprio, all’ultimo minuto.

Come detto poc’anzi, dagli spalti, un tumulto da parte di alcuni tifosi che non sembravano entusiasti della performance vista in campo e, per gran parte del secondo tempo, c’è stato un invocato coro pro Zidane: sembra infatti essere lui il prescelto per guidare la nuova Juventus, almeno secondo questi supporter. Come sappiamo, Zizou, non avrebbe ancora scelta la sua prossima società. La Juventus rappresenta molto per il francese e, adesso, viste le varie difficoltà, il suo arrivo potrebbe rappresentare nuova ventata d’ossigeno. Allegri ha ancora un contratto con la Juventus e se non ci fossero decisioni improvvise, allora, il suo operato verrà confermato anche nella prossima stagione.