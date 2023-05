Sono arrivati gli esiti degli esami strumentali per il difensore bianconero, confermato l’infortunio: i dettagli del caso.

Ieri sera uscito dal campo per un infortunio, il giocatore ha chiesto direttamente il cambio ad Allegri, che ha poi visto subentrare l’autore del gol: Federico Gatti.

Stamane il difensore bianconero si è sottoposto agli esami strumentali e adesso è arrivato il verdetto dell’infortunio: si tratta di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Tegola per Allegri, Bonucci infortunato: lesione di basso grado del muscolo

Come anticipato poc’anzi, ieri sera, il difensore ha chiesto direttamente il cambio ad Allegri e, adesso, è arrivata la conferma dopo gli esami strumentali di routine. Per Bonucci si tratta di una lesione.

Ancora non resi noti i tempi di recupero ma, molto difficilmente, ci sarà nella sfida di ritorno proprio contro il Siviglia, prevista per la prossima settimana e nella trasferta in Spagna che stabilirà chi delle due squadre meriterà la qualificazione in finale della competizione. Certamente una brutta tegola per Allegri che, adesso, perde uno dei suoi giocatori chiave nel fulcro del finale di stagione. Non ci resta che attendere ulteriori novità sul caso, non appena saranno resi noti, ufficialmente, i tempi di recupero.