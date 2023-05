Rigore non dato alla Juve, Marelli choc: “Ne ero abbastanza sicuro”

Juventus-Siviglia, rigore clamoroso ieri sera non dato ai bianconeri. Marelli, che analizza quello che succede su Dazn, ha commentato in questo modo

L’uno a uno finale grazie alla rete di Gatti lascia aperte le porte della qualificazione. Ma c’è amaro in bocca in casa Juventus, soprattutto per quel rigore clamoroso non dato dopo il fallo ai danni di Rabiot. Un fallo netto e non sappiamo onestamente come nemmeno il Var possa lasciar correre in occasioni del genere.

Mancavano poco più di quindici minuti alla fine del match e forse i bianconeri avrebbero avuto la forza per ribaltare il risultato. Così non è stato ma quello che lascia perplessi è il commento alla fine della partita di Marelli, che commenta gli episodi arbitrali su Dazn. Ecco quelle che sono state le sue parole.

Juventus-Siviglia, il commento di Marelli

“Era chiaramente rigore. Ma ero abbastanza sicuro che il Var non sarebbe intervenuto. I tedeschi non intervengono mai”. Così Marelli, che lascia ovviamente tutti perplessi. Il rigore era netto e i segni sono rimasti anche sulla gamba di Rabiot che poi alla fine del match è andato a mostrarli davanti alla telecamera.

Diciamo che la Juve non è stata fortunata ieri sera. Una Juve che però ha avuto la forza di andare a riprendere oltre il novantesimo la partita tenendo in questo modo aperta la qualificazione.