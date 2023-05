Juventus, Vlahovic e Allegri ‘demoliti’: “Ora vada in tribuna”

Juventus, Vlahovic e Allegri demoliti: dopo il pareggio di ieri il popolo bianconero non le manda a dire. Ecco come i social si sono scatenati

Il gol di Gatti, arrivato ben oltre il novantesimo, permette alla Juventus di guardare alla gara di giovedì prossimo con meno pensieri brutti. Sì, presentarsi in Spagna con una sconfitta anche sotto l’aspetto mentale non sarebbe stata una gran cosa per i bianconeri.

Di certo tra sei giorni servirà un atteggiamento diverso da parte della squadra di Allegri che ieri sera ha sì creato qualcosa, ma raramente si è resa pericolosa dalle parti della difesa andalusa. E ha rischiato, soprattutto nel primo tempo, di prendere un altro gol che avrebbe di certo messo la parola fine al discorso qualificazione. Insomma, una Juve che come al solito dimostra di avere quel carattere che lo ha sempre contraddistinta ma che, oltre quello, non riesce quasi mai a dare altro. E sui social, il popolo bianconero, se l’è presa con Vlahovic e Allegri.

Juventus, rivolta social contro Vlahovic e Allegri

Sì, sono loro quelli al centro del mirino dei tifosi. E non è la prima volta che i due subiscono delle critiche importanti da parte del popolo bianconero. Qualcuno dà il voto a entrambi per queste due stagioni: “zero”.

Poi qualcuno si spinge oltre, chiedendo la tribuna per Vlahovic. Esagerato, senza dubbio, ma quel gol sbagliato nel primo tempo grida vendetta. E poi anche la reazione all’uscita dal campo non è piaciuta. Insomma, in questo finale di stagione così importante la Juve si ritrova con un attaccante che ha nelle corde molti gol che ma ormai ha vissuto (sì, siamo alla fine ed è difficile cambiare il giudizio in generale) una stagione al di sotto delle proprie potenzialità e al di sotto delle aspettative di tutti. Per Allegri invece sempre il solito discorso. Per i più dovrebbe essere cacciato. Altri invece sono dalla sua parte.

Oggi no, oggi ha avuto almeno 2 occasioni nitide e ha sbagliato concettualmente due gol. È un giocatore potenzialmente fortissimo, deve crescere, ma al momento non ha capito dov'è e come deve giocare (Haaland fa gli stessi movimenti che Allegri chiede a Vlahovic), il discorso è — Marco Gualtieri (@Marco_Gualtieri) May 11, 2023

Vlahovic e Allegri voto ai due anni: ZERO — Pappotar (@malippone) May 11, 2023

vlahovic è da tribuna ora. purtroppo milik non lo vedo bene e kean non so come sta. — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) May 11, 2023