Firma annunciata con il Chelsea: bye bye Juventus

Per la Juventus queste sono settimane molto importanti, nelle quali si parla molto di calcio giocato ma anche di altre vicende

Giovedì sera c’è stato il primo round contro il Siviglia, partita che si è conclusa sull’1-1, risultato che tiene in bilico la qualificazione alla finale del torneo. Vincerlo potrebbe garantire l’accesso alla prossima edizione della Champions League, l’obiettivo fondamentale anche per le casse del club.

Si sta parlando molto in questa fase anche di calciomercato, visto che la Juventus nel corso dell’estate dovrà rivoluzionare il suo organico. Con l’arrivo di diversi giocatori in tutte le zone del campo, con la missione anche di alleggerire il monte ingaggi puntando sempre di più sulla linea verde. Di nomi ne stanno circolando molti, ma ogni decisione da parte del club sarà presa a bocce ferme, anche in base ai risultati che saranno conquistati e agli esiti delle vicende extra calcistiche che interessano i bianconeri.

Juventus, Kantè chiude: vuole rimanere al Chelsea

Si deve sempre pensare al bilancio e anche per questo motivo la Juventus, come del resto fanno anche altri top club, guarda con attenzione alla lista dei futuri svincolati. Ci sono giocatori che presto saranno liberi da vincoli contrattuali che potrebbero rappresentare degli ottimi investimenti per il futuro.

🗣️ "It's an exciting project for the club." N'Golo Kante reveals he wants to be part of Chelsea's future 🔵 pic.twitter.com/9ta8I9RLYd — Football Daily (@footballdaily) May 11, 2023

Piace a molti il centrocampista del Chelsea N’Golo Kantè, la cui stagione è stata un po’ condizionata dagli infortuni. Si è parlato per lui anche di un possibile interesse dei bianconeri. Ma il calciatore ha le idee chiare sul suo futuro: “Voglio rimanere qui. Il club ha un progetto incredibile e io voglio aiutarlo” ha detto da “Football Daily”. Parole che sono un forte indizio sul fatto che possa arrivare presto per lui un rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.