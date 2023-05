Blitz a Torino del Psg: clamoroso Juventus, Allegri trema sul serio

Blitz improvviso del Paris Saint-Germain a Torino: la Juventus e Allegri adesso tremano davvero

La Juventus dovrà ripartire dal pareggio maturato nei minuti finali contro il Siviglia. Un risultato che non soddisfa i bianconeri in vista del ritorno al Sanchez Pizjuan.

Nella gara di pochi giorni fa non ha brillato Dusan Vlahovic. Ci si aspettava una grande prestazione da parte del serbo che arrivava da due gol consecutivi in campionato contro Lecce e Atalanta. L’attaccante ex Fiorentina sembrava essere venuto fuori da un periodo nero ma contro il Siviglia ha sbagliato diversi palloni e soprattutto un gol da pochi passi sul passaggio di Kostic. Nella ripresa Massimiliano Allegri gli ha concesso pochi minuti, prima di sostituirlo con Milik. A dire il vero, Vlahovic non ha preso bene la sostituzione, mostrandosi parecchio contrariato al momento dell’uscita dal campo. Arriva, però, un’importante svolta di mercato che riguarda proprio Dusan Vlahovic e che è strettamente connessa al PSG.

Juventus, osservatori del PSG per Vlahovic:

Durante la semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia, Vlahovic era uno degli osservati speciali.

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, nella gara di giovedì all’Allianz Stadium erano presenti degli osservatori del Paris Saint-Germain per visionare attentamente proprio Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non ha fatto una delle sue migliori prestazioni, soprattutto dal punto di vista della freddezza sottoporta, come dimostra il grave errore nel primo tempo, poco prima del gol del club andaluso. Il blitz improvviso degli osservatori del PSG, però, mette in allarme la Juventus. Vlahovic ha un contratto fino al 2024 ma a fine stagione potrebbe essere già intenzionato a lasciare Torino, vista anche la situazione di incertezza che avvolge il club. La Premier League lo stuzzica e sia Manchester United che Arsenal sono in prima linea per portarlo dalla loro parte. L’inserimento del Paris Saint-Germain, però, potrebbe cambiare lo scenario e anche la gerarchia delle preferenze del giocatore. I bianconeri potrebbero essere costretti a sacrificarlo, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno ma non lo lasceranno andare per meno di 70 milioni di euro, di fatto la stessa cifra che ha sborsato la Juve per prelevarlo dalla Fiorentina.