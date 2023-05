Errori arbitrali clamorosi: i giocatori della Juventus insorgono

Juventus, il caso di Rabiot è l’ennesimo, adesso la lista si allunga e i giocatori insorgono: tutti i dettagli della situazione.

Mirko Nicolino su ‘Twitter’, riprende le parole di ‘Tuttosport’ che fa l’elenco dei cosiddetti ‘torti arbitrali’ subiti dalla Juventus nell’ultima stagione. Il caso di Rabiot per il mancato rigore contro il Siviglia è soltanto l’ennesimo di una serie.

Adesso a farsi sentire sarebbero i giocatori stessi , che non sono più contenti di questa situazione. Come riporta ‘Mirko Nicolino’ anche il papà di Gatti non sarebbe contento del trattamento subito dalla Juventus e, così, avrebbe detto proprio a tal riguardo : “Sì, hanno la percezione di non dover giocare solo contro gli avversari“.

Come detto poc’anzi, infatti, il caso di Rabiot contro il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League è solo uno dei tanti dubbi episodi della stagione. Certamente, almeno da questo punto di vista, la Juventus non sembra fortunata.

Adesso, ovviamente, ad ‘alzare la voce’ sarebbero i diretti interessati, i giocatori, che non sembrano contenti di questa situazione. Ma c’è bisogno, comunque, della massima concentrazione in vista dei prossimi obiettivi prioritari. Giovedì l’ennesima sfida importante, il ritorno della semifinale contro il Siviglia e poi il campionato, laddove la sentenza prossima dirà o meno se i bianconeri saranno in Europa la prossima stagione.