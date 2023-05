Juventus-Cremonese, la probabile formazione bianconera: rivoluzione Allegri

Non c’è mai tempo per rifiatare per la Juventus che dopo la sfida con il Siviglia di giovedì sera ora è pronta per un nuovo appuntamento.

Si torna a giocare in serie A, torneo nel quale si insegue un piazzamento alle spalle del Napoli vincitore dello scudetto. La missione Champions League è sempre in piedi. Bisognerà fare più punti possibili in queste partite che mancano alla conclusione del torneo con la speranza poi che non arrivi una penalizzazione a vanificare il tutto.

Sulla strada della Juventus in questo turno di campionato c’è la Cremonese di Ballardini, osso duro perché squadra in crescita e con la speranza ancora di potersi salvare dopo un cammino molto complicato. Una partita dunque da non sottovalutare, con l’allenatore Allegri che però inevitabilmente deve anche iniziare a guardare alla sfida di ritorno di Europa League che si giocherà in Spagna giovedì prossimo. Per questo motivo non sono da escludere novità nella formazione.

Juventus, spazio alla linea verde contro la Cremonese

Siamo arrivati in una fase della stagione dove ormai le energie da spendere sono poche per tutti. Il cammino in questi mesi è stato logorante. Ecco perchè contro la Cremonese, proprio guardando all’Europa League, Allegri potrebbe far rifiatare alcuni big.

Szczęsny confermato tra i pali, in difesa potrebbe essere l’occasione buona per rivedere Rugani dall’inizio. Si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Con lui potrebbero giocare Danilo e un Gatti in crescita esponenziale. A centrocampo straordinari a destra per Cuadrado, mentre a sinistra avanza forte la candidatura di Iling Junior. Linea verde pure in mezzo, se è vero che Miretti e Fagioli dovrebbero giocare entrambi ai lati del regista Paredes. In attacco minuti nelle gambe per Chiesa (probabile staffetta nella ripresa) con Milik che dovrebbe giocare prima punta.