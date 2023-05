Accordo totale e firma a un passo, addio Juventus: fumata rossonera

La Juventus si sta avviando alla conclusione della stagione con ancora degli obiettivi importanti da inseguire, sia in Italia che in Europa.

La formazione bianconera sta cercando di conquistare l’accesso alla prossima edizione della Champions League attraverso la conquista di uno dei primi quattro posti in graduatoria in serie A. Con l’incognita penalizzazione per il “caso plusvalenze” che però potrebbe nuovamente scombussolare la classifica.

In Europa League giovedì sera si saprà se la Juventus sarà riuscita a conquistare l’accesso alla finalissima. Un altro traguardo che sarebbe davvero straordinario in una stagione così tribolata. Conclusa la stagione, bisognerà fare il punto della situazione e capire in che modo intervenire per il futuro.

In queste settimane dunque il club bianconero dovrà iniziare a focalizzarsi sui giocatori che dovranno essere portati a Torino per la prossima stagione. Si guarderà anche alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un centesimo per il loro cartellino.

