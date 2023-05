Calciomercato: un video svela il futuro di Pogba, indizio per la Juve

Indizio di mercato sulla Juventus, c’è un video che svela il futuro di Pogba in vista della prossima stagione: ecco gli ultimi aggiornamenti sull’affare.

Stagione travagliata per Paul Pogba. Il francese, infatti, a causa di vari infortuni non è riuscito a dare il suo contributo alla Juventus. In questo finale di stagione proverà a dare una mano, soprattutto in Europa League. Intanto, non si placano le voci riguardo il futuro di Pogba alla Juventus nel prossimo calciomercato: ecco cosa può accadere.

L’assist per la rete dell’1-1 di Gatti contro il Siviglia è ancora nella mente di tanti tifosi. Il Polpo sta tornando, gradualmente, ed è pronto a prendersi la Juventus. La sua presenza a centrocampo può fare la differenza. L’obiettivo di Allegri è quello di averlo a disposizione, a pieno regime, per questo finale di stagione. L’auspicio è che i bianconeri possano raggiungere la finale di Europa League proprio grazie a Pogba che sta lavorando per riconquistare la fiducia dei tifosi. Intanto, ci sono nuove indiscrezioni che riguardano il calciomercato. Ecco la decisione della Juventus in merito al futuro di Pogba.

Calciomercato: sorpresa Pogba, la decisione della Juventus

Nel prossimo calciomercato sono previsti dei grandi addii. La Juventus è pronta a cambiare strategia e a puntare sui giovani talenti. In bilico, per esempio, il rinnovo di Rabiot che chiede un maxi ingaggio per rimanere. Intanto, in società si è aperto un nuovo dibattito sul futuro alla Juve di Pogba. Il rendimento in questa stagione non è stato soddisfacente, proprio a causa degli infortuni. Ecco la decisione del club se tenere oppure no il Polpo per la prossima stagione.

Implicitamente, è arrivato l’annuncio della Juventus su Pogba. Un video dei bianconeri svela la destinazione del francese che è pronto a proseguire la sua esperienza alla Vecchia Signora. Durante la presentazione della nuova maglia home dei bianconeri per la stagione 2023/2024, la Juventus ha deciso di scegliere come testimonial proprio Pogba. Una scelta chiara e precisa di come la società abbia già deciso di proseguire con Paul che sarà il punto di riferimento della Juventus del futuro. Con o senza Champions, infatti, i bianconeri continueranno a tenere in rosa Pogba che con la sua maglia numero proverà a stupire i tifosi e a trascinare i bianconeri verso nuovi successi.