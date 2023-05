Beffa totale per la Juventus: saltano 135 milioni

Calciomercato Juventus, mancati riscatti che adesso fanno finire 135 milioni in ‘fumo’: tutti i dettagli dei clamorosi ritorni.

In casa Juventus, molto, adesso, potrebbe cambiare. Infatti, alcuni giocatori in prestito e con possibile riscatto, alla fine, torneranno al cosiddetto ovile bianconero, in attesa di capire se saranno reintegrati in casa, oppure, ceduti nuovamente sul mercato.

Come si legge da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa bianconera, adesso, diversi giocatori potrebbero ritornare dal prestito nella prossima stagione, visto il mancato riscatto da parte dei club in questione. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ritornano dai prestiti senza riscatto: 135 milioni in fumo

Dejan Kulusevski, che inizialmente sembrava molto vicino ad un riscatto, ad esempio, adesso tornerà a Torino, salvo clamorosi ripensamenti da parte del club inglese. Ma lo svedese, come anticipato poc’anzi, non è l’unico giocatore che rientrerà dal prestito nella prossima stagione.

Sempre dalla Premier League inglese ritorneranno a Torino Arthur, Zakaria e McKennie; tutti e tre non riscattati dai rispettivi club. Con tutti questi ritorni e, dunque, con i mancati riscatti per il loro cartellino la Juventus perderebbe la bellezza di ben 135 milioni di euro. Cifre record che sicuramente servivano alle casse bianconere, soprattutto se dovesse verificarsi qualcosa di insolito, come la mancata qualificazione europea, post penalizzazione. Staremo a vedere che succederà. Intanto la Juventus si concentra sui prossimi obiettivi: priorità assoluta all’Europa League.