Juventus-Inter, partita finita: nuovo derby e blitz letale

Il Milan si inserisce per il big della Bundesliga e beffa in un colpo solo sia la Juventus che l’Inter

La Juventus è già a caccia di un nuovo difensore per la prossima stagione e rimane sempre viva la pista in Bundesliga.

Uno dei difensori al centro del prossimo mercato estivo sarà certamente Evan N’Dicka. Il centrale francese di origini camerunesi è in scadenza a giugno 2023 con l’Eintracht Francoforte e non rinnoverà col club tedesco. L’anno scorso è stato grande protagonista dell’Eintracht, arrivando a vincere l’Europa League. Quest’anno non sta vivendo la sua miglior stagione, a livello di squadra, visto che il club tedesco è attualmente nono in Bundesliga. In estate N’Dicka sarà free agent e quindi libero di scegliere la sua prossima destinazione. Diversi club lo hanno puntato, uno su tutti il Barcellona, ma anche in Serie A non mancano le pretendenti. La Juventus lo sta seguendo ormai da diversi mesi: i bianconeri sanno che Bonucci non è più in grado di garantire continuità di prestazioni, a causa della condizione fisica precaria. Allo stesso tempo a giugno dovrebbero lasciare Torino sia Alex Sandro che Cuadrado. La ‘Vecchia Signora’ vuole N’Dicka ma deve fare i conti anche con una concorrenza interna in Italia.

Juventus, il Milan beffa anche l’Inter per N’Dicka

Evan N’Dicka ha attirato l’attenzione anche dell’Inter che a giugno perderà a parametro zero Milan Skriniar, destinazione Parigi.

Un vuoto al quale i nerazzurri si stanno già abituando, visto che il difensore slovacco non entra in campo ormai da circa due mesi a causa dei problemi fisici che lo stanno perseguitando. La squadra di Simone Inzaghi è a caccia di un nuovo difensore ma anche i nerazzurri, così come la Juventus, potrebbero essere beffati dall’inserimento del Milan. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il club rossonero avrebbe pensato al classe ’99 per sistemare il reparto difensivo dalla prossima stagione. La squadra di Stefano Pioli è decisa a puntare su N’Dicka, un difensore giovane ma allo stesso tempo esperto e molto fisico, che potrebbe sposarsi molto bene con Tomori, ma anche in una eventuale difesa a tre. Nonostante la concorrenza di Barcellona e Manchester United, i rossoneri potrebbero avere la meglio per il big a parametro zero e mandare fuori gioco anche la Juventus.