Rocchi scatena il putiferio: “Casi Vlahovic-Lukaku diversi, ecco perché”

Adesso è scoppiato il caso, Rocchi è tornato sul caso di razzismo che ha visto coinvolti i due giocatori: i dettagli.

La situazione, adesso, si è nuovamente riaccesa. Come scrivono da ‘Calcioefinanza’, il designatore arbitrale Rocchi sarebbe tornato sui casi di razzismo che hanno coinvolto i due attaccanti, rispettivamente di Inter e Juventus.

Come riportato, infatti, nell’indiscrezione di ‘Calcioefinanza’, secondo il designatore arbitrale i due casi sarebbero differenti, ecco cosa ha detto a tal proposito: “L’ammonizione di Vlahovic subito dopo quella di Lukaku si scontra con il buon senso? Abbiamo fatto un incontro e le indicazioni date ai ragazzi sono chiare. Se Lukaku è oggetto di razzismo, non va ammonito ma Massa non sapeva. Per arbitro sta provocando tifosi, non sa del pregresso”.

Si scatena la polemica social: “Ammonizioni differenti quelle tra Vlahovic e Lukaku”

Come, infatti, riporta ‘Calcioefinanza’ che riprende l’intervento di Rocchi avvenuto alla “Milano Football Week” organizzata da ‘La Gazzetta dello Sport‘. Secondo il designatore arbitrale i due casi hanno delle differenze.

Così, infatti, ha poi chiuso la questione Rocchi: “Nelle motivazioni c’è scritto che formalmente l’ammonizione è corretta. Il caso Vlahovic, però, è diverso, l’arbitro ha fatto di tutto per cercare di dare vicinanza al giocatore, noi siamo primi ad essere insultati, figuriamoci se non siamo nei panni dei calciatori“. Dichiarazioni che non sembrano essere piaciute ad alcuni supporter bianconeri che hanno espresso il loro dissenso sul social di riferimento a tema calcistico: Twitter.