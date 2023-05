Calciomercato Juventus, affare Pau Torres: annuncio ufficiale e data fissata

Calciomercato Juventus, il difensore del Villarreal ha parlato del suo futuro: nel 2024 andrà in scadenza di contratto.

La Corte federale d’Appello tiene in scacco la Juventus. Nel senso che il club bianconero non è ancora nelle condizioni di continuare a programmare la prossima stagione se prima non conoscerà il suo futuro. La nuova penalizzazione in arrivo – non si sa ancora di quale entità – oltre a sconvolgere la classifica della Serie A per la seconda volta nel giro di cinque mesi potrebbe costringere la società a rivedere i propri piani.

Con una sanzione importante, nonostante oggi abbia otto punti di vantaggio sulla quinta, la squadra di Massimiliano Allegri uscirebbe nuovamente dalle prime quattro. E a quel punto l’unico modo per poter qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe vincere l’Europa League. Lunedì prossimo, quando la Corte d’Appello Figc farà chiarezza sul destino della Juventus, si sarà già disputata la semifinale di ritorno con il Siviglia. Un match cruciale per la Signora, il cui obiettivo principale è diventato staccare un pass per la finalissima di Budapest e vincere la seconda competizione continentale, assicurandosi così un posto nella prossima coppa dalle grandi orecchie, riservato ai vincitori dell’Europa League.

Calciomercato Juventus, Pau Torres: “Del mio futuro parlerò solo a fine stagione”

Nel caso in cui la Juve dovesse riuscire a qualificarsi alla manifestazione più importante e prestigiosa d’Europa, potrebbe certamente fare un mercato più ambizioso. E puntare quei profili che senza Champions League diventerebbero inaccessibili.

Uno di questi è il difensore del Villarreal Pau Torres, giocatore che i bianconeri inseguono da oltre un anno. Lo spagnolo è in scadenza nel 2024 e il Sottomarino Giallo rischia di perderlo a zero se non dovesse concretizzarsi il rinnovo. Intervistato da Carrusel Deportivo il centrale difensivo ha glissato sul suo futuro, dicendo che al momento è concentrato solamente sulle ultime partite di campionato, in cui il Villarreal si gioca l’accesso alle coppe europee. Poi si vedrà. Secondo il portale iberico Estadio Deportivo, sono due le sue grandi pretendenti: una è la Juventus, l’altra l’Aston Villa del suo ex allenatore Unai Emery.