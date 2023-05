Calciomercato Juventus, scatto felino: Rabiot di nuovo bianconero

Scatto decisivo in Premier League per portare via Adrien Rabiot: la Juventus è spalle al muro

La Juventus è focalizzato sulla prossima sessione di calciomercato, sapendo che dovrà fare i conti con i diversi addii che, con ogni probabilità, arriveranno al termine di questa stagione.

Ormai sembrano essere ai titoli di coda le avventure con la maglia bianconera di Juan Cuadrado, Alex Sandro, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il francese è stato uno dei giocatori più importanti della Juventus in questa stagione e lo dimostrano le sue prestazioni ma soprattutto i suoi numeri: 11 gol e 4 assist tra campionato e coppe. Allegri lo ha reso centrale nel progetto e il francese ha risposto da leader, trascinando la squadra in diverse circostanze. Le sue qualità non sono passate inosservate ai top club europei, in particolare alle squadre di Premier League. La dirigenza bianconera ha tentato più volte degli approcci con la mamma-agente del centrocampista, Veronique, ma c’è sempre stata distanza tra la richiesta del giocatore e la proposta del club. Rabiot va verso l’addio a parametro zero che costringerebbe la Juventus a dover colmare quella zona di campo per sopperire alla partenza di uno dei migliori centrocampisti del campionato. Considerando anche che difficilmente verrà confermato Paredes e che Pogba ha rimediato l’ennesimo problema fisico e che con ogni probabilità non farà parte della rosa dalla prossima stagione.

Juventus, nuova maglia bianconera per Rabiot: assalto del Newcastle

Tra i club di Premier League, Manchester United in questi mesi è stata una delle principali pretendenti ad Adrien Rabiot.

Lo United, però, al momento è bloccato in ottica mercato dalla situazione relativa all’acquisizione del club da parte della nuova proprietà. Una situazione che sta, inevitabilmente, rallentando le mosse di mercato in vista della prossima sessione estiva. In questo senso, potrebbe arrivare l’inserimento da parte di altri club. Il Newcastle, ad esempio, potrebbe approfittare della frenata dei Red Devils. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, le Magpies hanno intenzione di insistere in maniera concreta per convincere il centrocampista francese a sposare il progetto. Rabiot non ha ancora scelto la sua prossima destinazione o se eventualmente decidere di rimanere alla Juventus. Certamente il progetto ambizioso del Newcastle potrebbe stuzzicare molto l’ex Paris Saint-Germain che è voglioso di intraprendere la sua prima avventura in Premier League.