Juventus fino all’ultima goccia: vendita UFFICIALE

Juventus, la squadra bianconera adesso le ha messe in vendita in maniera ufficiale: tutti i dettagli della novità in questione.

La società bianconera, dopo la vendita di abbigliamento, adesso, si è data anche alla vendita della birra. È arrivata, infatti, ufficialmente la ‘Juventusbeer’.

La società bianconera ha messo in vendita la sua birra e, da oggi, è acquistabile in maniera ufficiale come si può evincere dalla foto.

Juventus, è arrivata la birra ufficiale della società bianconera

Il brand Juventus si espande ancora di più e adesso i tifosi più affezionati potranno godersi insieme agli amici una buona birra con sopra il logo della sua squadra del cuore.

Ideale per le partite e, si spera, per risultati prestigiosi sul campo. Adesso, i bianconeri, sono ancora più concentrati sui prossimo obiettivi: priorità assoluta alla sfida di giovedì sera contro il Siviglia, in trasferta in Spagna. Obiettivo finale di Europa League.