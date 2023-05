Patteggiamento e Serie B per la Juventus: qualcuno ha già emesso la sentenza

Patteggiamento e Serie B per la Juventus, c’è chi prevede un futuro inquietante per la società bianconera: “Ipotesi retrocessione è reale”.

Nel posticipo domenicale contro la Cremonese è arrivata l’ennesima risposta sul campo da parte della squadra di Massimiliano Allegri, il miglior modo per archiviare un’altra settimana a dir poco tormentata. La Juventus sta provando a reagire alle notizie, tutt’altro che positive, che giungono dal fronte giudiziario e dalla giustizia sportiva.

Dopo la pubblicazione delle motivazione da parte del Collegio di Garanzia del Coni, è assai probabile che tra sette giorni il club bianconero dovrà fare i conti con una nuova penalizzazione che mette a rischio la partecipazione alla prossima Champions League. E nonostante l’importante divario su cui la Vecchia Signora può contare in questo momento nei confronti della quinta in classifica, non si dormono sonni tranquilli. Se i giudici dovessero, ad esempio, confermare il -15 seguendo la linea della cosiddetta afflittività, il quarto posto diventerebbe una chimera. In quest’ottica assume ancora più valore un’eventuale vittoria dell’Europa League, che consentirebbe ai bianconeri di qualificarsi alla coppa più prestigiosa al di là del piazzamento in Serie A.

Patteggiamento e Serie B per la Juventus, Ziliani fa il veggente: “Retrocessione anche in quel caso”

Quello delle plusvalenze non è l’unico caso che toglie il sonno ai dirigenti bianconeri e che preoccupa i tifosi circa il destino della società. Che resta implicata anche in altri procedimenti giudiziari, come la “manovra stipendi” e le partnership terze con altri club.

Da settimane si parla anche dell’ipotesi patteggiamento, ma non è detto questa soluzione possa consentire alla Juventus di evitare guai ben peggiori. La retrocessione in Serie B, secondo il giornalista Paolo Ziliani, non è un’ipotesi così tanto remota. “C’è un aspetto di cui nessuno parla – scrive sul suo profilo Twitter – La squadra che arriverà terzultima in questo campionato potrebbe salvarsi. Il processo per le manovre stipendi e per gli agenti collusi è molto grave ed è difficile pensare che la Juventus possa uscirne senza la condanna alla Serie B, anche in caso di patteggiamento che includa il processo sui club succursali che è stato rimandato alla prossima stagione”.