Capolavoro Allegri: per il centrocampo della Juventus è stato scelto lui

Calciomercato Juventus, adesso sembra già esserci il verdetto: sarà lui il preferito per la prossima stagione. Non ci sono più dubbi.

Stando alle ultime indiscrezioni, adesso, il verdetto per il centrocampo della prossima stagione sarebbe già “arrivato”.

Stando infatti all’indiscrezione del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, per l’estate, il preferito del mister toscano sarà proprio un giocatore italiano della Serie A a centrocampo. Non ci sono più dubbi e già da tempo il suo nome circola in orbita bianconera.

Allegri ha deciso, c’è Frattesi: acquisto per l’estate

Davide Frattesi è il preferito da mister Allegri. Il calciatore italiano è pronto per il salto di qualità e vorrebbe far parte di una big nella prossima stagione. La Juventus, che lo segue da diverso tempo, potrebbe essere la società ideale per questo upgrade a livello nazionale.

Lo stesso giocatore, ieri, in occasione del Premio Bulgarelli, ha così parlato del suo futuro professionale: “La Premier è un campionato importante e bisogna arrivarci al 100%, prima di fare un salto del genere, serviranno un altro paio di anni in Italia. Mi fa piacere essere nel mirino di Juventus e Roma, mi sento pronto per una grande ma ora sono nelle mani del mio direttore”. Parole che arrivano dal diretto interessato che a questo punto non esclude, proprio, l’eventualità bianconera nella sua prossima stagione, staremo a vedere cosa succederà.