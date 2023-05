Ultimatum definitivo Rabiot-Juventus: “Pronta la bozza del contratto”

Calciomercato Juventus, c’è una possibilità per il rinnovo del francese, ma si decide tutto a fine stagione. Intanto qualcuno ha pronta la bozza del contratto

In altre epoche, e in altre situazioni, il rinnovo di uno come Rabiot, dopo la stagione disputata dal francese, sarebbe solamente una formalità. Ma adesso, con i problemi extra campo che i bianconeri hanno, non è semplice convincere un giocatore del genere a rinnovare il proprio accordo che, ricordiamo, è in scadenza tra poco più di un mese.

Qualche possibilità c’è, ovviamente: ed è legata altrettanto ovviamente alla possibilità che la Juventus, il prossimo anno, disputi le coppe europee. La Champions League, fondamentalmente, quella che potrebbe arrivare tramite l’Europa League o magari chissà, anche attraverso il campionato. Sì, perché i punti adesso dal quinto posto sono tanti, e potrebbero essere ancora di più da qui alla fine del campionato. E siccome la penalizzazione che arriverà lunedì prossimo non potrà superare un certo limite, allora potrebbe anche non bastare per rimanere fuori dall’Europa. Vedremo, ovviamente, quello che succederà. Ma intanto qui parliamo del futuro di Rabiot, conteso dalle big europee.

Calciomercato Juventus, il Manchester United ha pronta la bozza

Una di queste, per quello che sarebbe un ritorno di fiamma dopo la scorsa estate, è il Manchester United, che avrebbe anche pronta una bozza di contratto da presentare alla madre e agente di Rabiot.

Un contratto milionario, magari assai vicino a quella cifra che Adrien aveva richiesto lo scorso anno e che poi il Manchester United ha rifiutato di dare. Si saranno anche pentiti di non aver chiuso l’affare lo scorso anno i Red Devils, che adesso non sono così tranquilli di riuscire a chiudere l’operazione. Bene, vedremo quello che succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto questa è la notizia riportata dall’insider bianconero Enganche.