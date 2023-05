Ufficialità imminente e nuova svolta: Icardi lo ‘soffia’ alla Juve

Ufficialità imminente e svolta per il centrocampista: c’è la mano di Icardi. Beffa per la Juventus

La Juventus ha diversi giocatori in prestito in giro per l’Europa che a fine stagione dovrebbero rientrare alla base.

Weston McKennie, ad esempio, si trova in prestito al Leeds United che a due giornate dalla fine del campionato rischia concretamente la retrocessione in seconda divisione inglese. Attualmente si trova al terzultimo posto in Premier League, a un punto dall’Everton quartultimo. L’apposto di McKennie non è bastato a evitare il crollo del Leeds ed è impensabile che il centrocampista statunitense rimanga a fine stagione. Con ogni probabilità l’ex Schalke 04 tornerà a Torino e la Juventus deciderà le sue sorti. C’è anche la situazione di Arthur Melo, in prestito al Liverpool che ha già deciso di non confermarlo. E poi c’è anche Denis Zakaria, attualmente in prestito al Chelsea con cui ha vissuto una stagione da vera e propria comparsa.

Juventus, Zakaria torna ma il Galatasaray tenta l’assalto

Il centrocampista svizzero classe ’96 era arrivato a Torino a gennaio 2022, dopo che il club bianconero aveva investito quasi 9 milioni di euro per prelevarlo dal Borussia Monchengladbach.

Se pur l’impatto con la Serie A sia stato discreto, col tempo Zakaria non ha confermato le qualità che aveva mostrato in Bundesliga, finendo ai margini delle gerarchie di Massimiliano Allegri. A settembre si è trasferito a Londra, per trovare spazio nel Chelsea ma così non è andata. Appena 7 apparizioni in Premier League e solo due in Champions, condite da un gol. Numeri troppo miseri per convincere i Blues a riscattarlo. Il club londinese non eserciterà l’opzione di riscatto e a fine stagione Zakaria tornerà alla Juventus, con cui ha un contratto fino al 2026. Intanto, però, potrebbe arrivare l’assalto da parte del Galatasaray, come sottolineato dal portale turco ‘sporx.com’. La squadra di Mauro Icardi è pronta a portare in Turchia anche Denis Zakaria. Negli ultimi tempi sono arrivate diverse richieste per Lucas Torreira da parte di diversi club europei. L’eventuale perdita del centrocampista ex Fiorentina costringerebbe il Galatasaray a cercare un sostituto e Zakaria è uno dei principali indiziati, che già in passato era stato accostato al club di Istanbul.