Juventus, UFFICIALE: ha annunciato la data del ritiro

Tramite i canali ufficiali del club bianconero, ha reso noto quale sarà la data in cui dirà il suo addio al calcio.

Settimana chiave per la Juventus, con i bianconeri che giovedì se la vedranno con il Siviglia nel match valido per la gara di ritorno delle semifinali di Europa. Un appuntamento al quale la compagine di Allegri si accosta forte del successo ottenuto contro la Cremonese e dopo aver strappato il pari all’ultimo secondo con gli andalusi grazie al sigillo di Gatti.

L’ingresso in campo dell’ex Frosinone si rese necessario a causa dei problemi accorsi a Leonardo Bonucci, che dopo poche ore si è sottoposto agli esami strumentali di rito. Il difensore viterbese sarà costretto a restare fuori per circa 15 giorni. Nel frattempo, però, il capitano bianconero con un messaggio apparso sui canali ufficiali del club ha diffuso anche un’altra notizia, ben più importante.

Da settimane si vociferava del giorno nel quale l’ex Bari avrebbe appeso le scarpe al chiodo. Con una nota diffusa sul canale ufficiale della Juventus, Bonucci ha fornito ragguagli in merito, annunciando il ritiro nel corso della prossima stagione. “Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un’era. Per me è un’orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno come idoli noi di quella storica difesa juventina”.