Accordo dopo la risoluzione: sarà della Juventus

Iniziano i giorni più caldi per la Juventus, impegnata a pensare al Siviglia prossimo avversario ma anche al suo futuro.

I bianconeri sono concentrati sulla partita di domani sera, che rappresenta uno snodo cruciale di questa stagione. In Spagna si riparte dall’1-1 maturato all’andata e c’è tanta voglia di agguantare la finale di Europa League, e magari anche vincerla. I ragazzi di Allegri vogliono regalare questa grande soddisfazione alla tifoseria.

E’ anche una strada per garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Fondamentale parteciparvi anche per motivi economici, visti gli introiti che garantisce. Soldi importanti per il bilancio di una Juventus che nel corso dell’estate è destinata a cambiare pelle. Non solo per quanto riguarda la rosa, ma anche a livello dirigenziale, visto che non è un mistero che la società stia cercando un nuovo direttore sportivo. Al quale affidare la costruzione della squadra del futuro.

Juventus-Giuntoli, l’accordo pare essere molto vicino

Il nuovo diesse dovrà essere molto bravo a pescare i rinforzi giusti, solo in questo modo la Juventus potrà riuscire a restare competitiva. Sia in Italia che, si spera, in Europa. Il nome caldo, ormai da qualche settimana a questa parte, è quella di Giuntoli. Capace insieme a Spalletti di portare il Napoli al tricolore.

Secondo quanto riportato da Christian Belli, non dovrebbero esserci più dubbi riguardo l’approdo di Giuntoli a Torino, visto che il dirigente avrebbe già sciolto negli scorsi mesi, alla fine dello scorso anno, ogni dubbio riguardo il suo passaggio in bianconero. Sarebbe in arrivo anche la risoluzione contrattuale con il Napoli, che darebbe il via libera per la sua firma con la Juventus. Un affare dunque in cantiere da tempo che ormai sembra essere davvero molto vicino alla conclusione.