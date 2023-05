“Pronto per la Juventus”: il colpo dell’estate è stato già svelato

Parla l’ex calciatore ‘svelando’ il nuovo acquisto: “È già pronto per la Juventus ma lo sarebbe per qualsiasi squadra al mondo”. I dettagli.

Intervistato direttamente da ‘Tuttosport’, l’ex calciatore e grande amico del direttore sportivo parla della possibilità bianconera, ‘svelando’ così il possibile grande acquisto per la prossima stagione.

Giandomenico Costi, ex calciatore e grande amico di Cristiano Giuntoli avrebbe, infatti, aperto alla possibilità bianconera per il direttore sportivo del Napoli pronto ad una nuova avventura a Torino.

Juventus, senti Costi: “Giuntoli? È pronto”

Queste, di seguito, le parole rilasciate proprio dall’amico del direttore sportivo ed ex calciatore, riportate da ‘Tuttosport’: “Vi dico che per convincere Osimhen lo ha chiuso tre giorni in hotel. È già pronto per la Juventus ma lo sarebbe per qualsiasi squadra al mondo. Con qualsiasi budget, perché è in grado di gestire tutto senza tremare. Alla Juventus avrebbe il meglio a disposizione in termini di strutture e operatività. La sua forza è lo studio. Ha una grande conoscenza del calcio in tutte le sue forme…“.

In sostanza, dunque, stando alle parole dell’ex calciatore, Giandomenico Costi, Giuntoli sarebbe già pronto per l’avventura bianconera che partirebbe già dalla prossima stagione, laddove, appunto, la società bianconera gli darebbe grande spazio di manovra soprattutto sul mercato in entrata visto che la società è propensa ad un ennesimo ringiovanimento della rosa dopo i già consolidati giovani scoppiati proprio in questa stagione, Fagioli, Illing e Miretti su tutti. Non ci resta che attendere la possibile ufficialità dell’operazione.