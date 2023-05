FIGC nel sacco: “Ridati i 15 punti alla Juventus, ecco perché”

FIGC nel sacco, caustico il giornalista da sempre vicino ai bianconeri: “Il circo non è ancora finito: ricorso scontato”.

Nei prossimi sette giorni la Juventus conoscerà il suo destino. Sul campo e fuori dal campo. Domani sera i bianconeri si giocano una grossa fetta di stagione nella semifinale di ritorno con il Siviglia in Europa League. Vincere è la parola d’ordine contro la squadra di Mendilibar dopo l’1-1 dell’andata. Un risultato che obbliga gli uomini di Massimiliano Allegri ad espugnare uno stadio rimasto sempre inviolato durante la fase ad eliminazione diretta.

La vittoria della coppa rappresenta ormai l’unica possibilità per qualificarsi alla Champions League. Quasi certamente, infatti, la Signora dovrà fare i conti con una nuova penalizzazione per via del caso plusvalenze, perdendo così un’altra volta quota in classifica. Lunedì prossimo – e qui veniamo al fronte extrasportivo – si terrà l’udienza presso la Corte d’Appello della Figc, chiamata a ricalcolare la sanzione dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. I tifosi bianconeri attendono con ansia. Quanti punti saranno sottratti stavolta? In base all’entità della penalizzazione si capirà se la Juve potrà farcela o meno.

FIGC nel sacco, Chirico teme il peggio: “Vogliono la Juve fuori da tutto”

La Juventus oggi è seconda in classifica e vanta un margine di otto punti dalla quinta, il Milan. Se i punti di penalizzazione dovessero essere 9, come si vociferava nei giorni scorsi, c’è il “rischio” che i bianconeri possano chiudere ugualmente tra le prime quattro.

Alla #Figc stanno pensando davvero di ridare 15 punti di penalizzazione alla #Juventus onde evitare che, vincendole tutte da qui alla fine, possa ugualmente qualificarsi per #Champions o altre competizioni europee

Il circo non è ancora finito 🎪

👉 Ricorso #Juve scontato — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) May 17, 2023

In questo modo, infatti, non sarebbe rispettata la famigerata questione dell’afflittività. Stando a quanto riporta il giornalista Marcello Chirico, la Figc a questo punto starebbe davvero pensando di ridare i 15 punti, come avvenne lo scorso gennaio. L’obiettivo dei giudici, dunque, è quello di impedire alla Juve di disputare le prossime coppe europee.